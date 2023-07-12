Во время действия военного положения в Украине из-за полномасштабного вторжения рф - военнообязанные не могут выезжать за границу, но юристы назвали категорию мужчин, у которых есть "белый билет".

Адвокат Игорь Ясько рассказал, кто имеет право выехать из используя "белый билет".

Так, адвокат назвал три категории мужчины, который могут воспользоваться "белым билетом", - это ограниченно пригодны к военной службе или непригодны к службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время.

Также на белый билет могут рассчитывать мужчины непригодны к военной службе, которые были сняты с военного учета.

Юрист добавил, что из данных трех категорий право на выезд за границу разрешен непригодным к военной службе и снятым с военного учета.

"Хай адвокат пояснить,хто мусить повернутись в Україну,бо жирують за кордоном,а наших хлопців на 0 не має ким поміняти.Обов'язок чоловіка захищати батьківщину та родину,а не думати як втікти",

"Може вже пора настала забирати із військоматів і ТЦК міняти наших захисників?? Ховаються на машинах по селах,машини шикарні покупляли,а на війні не були,то вони більше мають тут чим наші воїни,на**ра їм своїм життям ризикувати,якщо тут добре.пора перевірити їхні доходи", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Новости.LIVE.

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