На днях Валерий Залужный отмечал свой юбилей, Главнокомандующему ВСУ исполнилось 8 июля 50 лет, пишет Politeka.net.

В этот день Залужного поздравляло руководство страны, военные, коллеги и простые украинцы. Валерий Залужный получил много подарков, но среди них есть особенный.

Его создала одиннадцатилетняя Софийка из Краматорска. Маленькая украинка нарисовала портрет своего героя, Валерия Залужного, и отправила его по почте на день рождения генералу.

Валерий Залужный подарок получил и, судя по улыбке на фото, остался очень доволен.

«Супер! Очень похож» ,

«Сто процентов это он!»,

«Благодаря ВСУ и господину Генералу Украина Победит и мы вернемся домой в Краматорск. Пусть исполнятся мечты каждого ребенка»,

«Софийка, ты крутая папина дочка, мамино солнышко»,

"Талант!",

«Как это круто!»,

«Золотой ребенок! Ждем персональной выставки» , - комментируют подарок Залужному пользователи Соцсетей.

Напомним, ранее стало известно об еще одном необычном подарке, сделанном в честь юбилея Валерия Залужного.

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