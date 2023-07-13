Цена на лук в Украине снизилась после периода, когда его стоимость достигала антирекордных показателей. Весной и зимой этот овощ был очень дорогим, однако в последнее время его цена резко упала. Но дальше прогнозы на цены не будут радовать.

В июне 2023 года килограмм лука в супермаркетах продавался в среднем по цене 63,47 грн/кг, а в июле его стоимость снизилась до 59,90 грн/кг.

Молодой лук также стал доступнее: его цена упала с 53,54 грн/кг до 29,90 грн/кг. Самая низкая цена на лук была замечена в рамках акционного предложения в супермаркете Varus, где он стоит 29,90 грн/кг.

Также лук можно приобрести по относительно низкой цене в магазине АТБ, где он стоит 31,95 грн/кг. Это лук из нового урожая.

Следует отметить, что на недельных торговых ярмарках в Киеве цена на лук начинается от 40 грн/кг, что дороже, чем в магазинах и супермаркетах.

Однако эксперты предполагают, что цены на продукты питания будут дальше расти. Причина возвращения предвоенных налогов на топливо и соответствующего роста его стоимости.

Дело в том, что цены на топливо начали повышаться во время массовой жатвы только ранних зерновых. Следовательно, работы по уборке основной части урожая будут проходить с использованием дорогостоящего топлива, так как запасов у аграриев на весь сезон будет недостаточно.

Источник: РБК Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут получить дополнительную денежную помощь по 5 тысяч грн.

Как сообщала Politeka, украинцам готовы платить до 10 тыс. грн.

Также Politeka писала, при каких условиях украинцам выплатят по 90 тысяч гривен.