Цена на лук в Украине снизилась после периода, когда его стоимость достигала антирекордных показателей. Весной и зимой этот овощ был очень дорогим, однако в последнее время его цена резко упала. Но дальше прогнозы на цены не будут радовать.
В июне 2023 года килограмм лука в супермаркетах продавался в среднем по цене 63,47 грн/кг, а в июле его стоимость снизилась до 59,90 грн/кг.
Молодой лук также стал доступнее: его цена упала с 53,54 грн/кг до 29,90 грн/кг. Самая низкая цена на лук была замечена в рамках акционного предложения в супермаркете Varus, где он стоит 29,90 грн/кг.
Также лук можно приобрести по относительно низкой цене в магазине АТБ, где он стоит 31,95 грн/кг. Это лук из нового урожая.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Новый ракетный удар, оккупанты атаковали баллистикой и не только: "Пожары, кровь и разрушение"
Смертельный пожар в центре Киева: появились фото с места трагедии
Логово кадыровцев попало под "горячую руку" ЗСУ: выживших вывозили тайком
Как должна закончиться война России против Украины: названы варианты
Следует отметить, что на недельных торговых ярмарках в Киеве цена на лук начинается от 40 грн/кг, что дороже, чем в магазинах и супермаркетах.
Однако эксперты предполагают, что цены на продукты питания будут дальше расти. Причина возвращения предвоенных налогов на топливо и соответствующего роста его стоимости.
Дело в том, что цены на топливо начали повышаться во время массовой жатвы только ранних зерновых. Следовательно, работы по уборке основной части урожая будут проходить с использованием дорогостоящего топлива, так как запасов у аграриев на весь сезон будет недостаточно.
Источник: РБК Украина.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы могут получить дополнительную денежную помощь по 5 тысяч грн.
Как сообщала Politeka, украинцам готовы платить до 10 тыс. грн.
Также Politeka писала, при каких условиях украинцам выплатят по 90 тысяч гривен.