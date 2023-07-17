Группировка «кошмарила» местных предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Сумской области.
Чиновница привлекла трех уголовников, ранее отбывавших тюремный срок за совершение тяжких преступлений.
По "наводке" чиновницы рэкетиры занимались вымогательством и "выбиванием" несуществующих долгов с местных.
Злоимышленики были задержаны на попытке очередного вымогательства $40 тысяч с местного предпринимателя. К нему рэкетиры применяли физическое и психологическое давление.
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У фигурантов дела были обнаружены во время обысков мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, деньги и другие вещественные доказательства преступных действий.
Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 (разбой и вымогательство, совершенные организованной группой в условиях военного положения).
Также известно, что все преступники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.
В данный момент проверяется информация о возможной причастности чиновницы к коррупционным схемам хищения бюджетных денег.
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Как сообщала Politeka, Служба безопасности Украины задержала предателя, который "сливал" важную информацию.
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