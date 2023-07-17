Чиновница одного из департаментов Сумской областной военной администрации возглавила группу рэкетиров.

Группировка «кошмарила» местных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Сумской области.

Чиновница привлекла трех уголовников, ранее отбывавших тюремный срок за совершение тяжких преступлений.

По "наводке" чиновницы рэкетиры занимались вымогательством и "выбиванием" несуществующих долгов с местных.

Злоимышленики были задержаны на попытке очередного вымогательства $40 тысяч с местного предпринимателя. К нему рэкетиры применяли физическое и психологическое давление.

У фигурантов дела были обнаружены во время обысков мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты, деньги и другие вещественные доказательства преступных действий.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 189 (разбой и вымогательство, совершенные организованной группой в условиях военного положения).

Также известно, что все преступники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.

В данный момент проверяется информация о возможной причастности чиновницы к коррупционным схемам хищения бюджетных денег.

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