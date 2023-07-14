Такие изменения в порядке выплат денежной помощи призваны обеспечить более целевое и справедливое распределение денег.

В Украине произошли изменения в порядке выплат денежной помощи внутренним переселенцам (ВПЛ). Теперь денежная помощь будет предоставляться только тем, кто наиболее нуждается в ней, и отдельные категории получателей не будут назначаться на получения выплат. В Минреинтеграции разъяснили новые правила.

Согласно этому постановлению, выплаты больше не будут назначаться гражданам, которые в течение последних трех месяцев:

1.Денежную помощь не получат те, кто приобрели автомобиль, который моложе пяти лет (мопеды и прицепы не включаются в данное ограничение).

2.Денежную помощь не получат те, кто приобрели недвижимость, ценные бумаги, виртуальные активы или оплатили работы или услуги на сумму свыше 100 тысяч гривен. При этом не учитываются расходы на строительные услуги, связанные с восстановлением или ремонтом жилья, а также затраты на медицинские, образовательные и коммунальные услуги (согласно социальной норме жилья).

3.Денежную помощь не получат те, кто имеют на банковском депозите сумму более 100 тысяч гривен. Такое же ограничение распространяется на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

4.Денежную помощь не получат те, кто приобрели валюту или банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен. Однако исключением является валюта, полученная от благотворительных организаций или использованная для оплаты медицинских, реабилитационных, протезирования, социальных и/или образовательных услуг.

5.Денежную помощь не получат те, кто имеют в собственности жилье на территории, где не ведутся боевые действия и которая не временно оккупирована.

6.Денежную помощь не получат те, кто проживают в учреждениях, таких как детские дома, психоневрологические интернаты, дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов, а также в школах-интернатах, учреждениях специализированного образования военного или военно-спортивного профиля.

Такие изменения в порядке выплат денежной помощи призваны обеспечить более целевое и справедливое распределение ресурсов среди тех, кто действительно нуждается в поддержке и выплатах.

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