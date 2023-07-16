Кабмин уже упростил процедуру получения водительского удостоверения, разрешив обучение в автошколе онлайн и в сокращенные сроки, а также возможность сдавать экзамены и получать водительские права в любом сервисном центре МВД. Тем временем в Раде предлагают пойти дальше, даже штрафы новые придумали.

Соответствующий проект закона ждет второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ).

Так, в Украине готовятся изменения в сфере подготовки водителей к управлению транспортом. В целях уменьшения аварийности на дорогах планируют наказывать автошколы за недостаточный уровень обучения будущих автомобилистов. Наказание могут получить в виде штрафа.

Соответствующий проект закона ждет второго чтения в Верховной Раде Украины (ВРУ). В документе прописано, кто именно будет нести административную ответственность и должне будт віплатить штраф.

Так, штраф придется платить руководителям автошкол, а также чиновникам территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел за предоставление госаккредитации автошколам-нарушителям, за согласование аттестации таких специалистов.

Соответственно, предлагают ввести штрафы за нарушение порядка подготовки водителя, а также нарушения при приеме экзаменов, касающихся должностных лиц:

штраф 8,5 – 13,6 тыс. грн – за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. 13,6 – 17 тыс. грн – за повторное аналогичное нарушение;

штраф 17 – 34 тыс. грн – за нарушение порядка приемки экзаменов, оформление / выдачи удостоверения водителя;

штраф 8,5 – 17 тыс. грн – за нарушение порядка проведения аккредитации заведений, проводящих подготовку водителей и нарушение порядка аттестации их специалистов. 34 – 51 тыс. грн – за повторное нарушение порядка приема экзаменов, аккредитации заведений и аттестации специалистов.

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