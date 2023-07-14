Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры на основании новых открывшихся фактов бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры сообщено о новом подозрении», - отметили в прокуратуре.

Бывшему митрополиту инкриминировано отрицание вооруженной агрессии России против Украины и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

По данным следствия, являясь наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Мужской монастырь Украинской Православной Церкви, подозреваемый представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт.

«В телефонных разговорах с верующими своими изречениями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз», - подчеркнули в прокуратуре.

Также священнослужитель делал заявления, оправдывающие и отрицавшие действия государства-агрессора. В своих выступлениях, отметили в Офисе Генерального прокурора Украины, он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

Кроме того, установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда.

«Направлено ходатайство об изменении меры пресечения священнослужителю с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей», - сообщили в прокуратуре.

Добавим, что речь идет о митрополите УПЦ (МП) Павле Лебеде, известном также как Паша «Мерседес».

«Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства», - сообщили в СБУ.

Также Паша "Мерседес" назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);

▪️ ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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