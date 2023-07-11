Так, в Мережу потрапило відео, як попи скручують навіть доріжки.

Знакові кадри опублікував Митрополит православної церкви України Євстратій Зоря.

«Білоцерківські служителі Моспатріархату скручують і забирають із собою доріжки з Преображенського собору.

Загалом, за канонічним правом, те, що призначене до храму - в храмі і залишається. Але ми бачимо, як прихильники МП, коли йдуть з храмів - часом навіть святий престол зривають, виносять ікони і все, що лиш можуть.

Так і в Білій Церкві - навіть доріжки їм знадобилися…», - коментує кадри Зоря.

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Крім того, за словами Євстратія Зорі, ікони з храму теж зникли.

«Мабуть і іконостас з престолом би забрали, якби їм дозволили. Але, навідміну від доріжок, ікони є святинею храму, і дозволяти їх виносити - було би дозволом на святотатство (обкрадання святині).

А доріжки наш настоятель о. Микола Гопайнич дозволив забрати. Нехай всі бачать дрібʼязковість МП!», - розповів Євстратій Зоря.

Нагадаємо, у Білій Церкві виконали рішення, за яке проголосувала міськрада і Спасо-Преображенський собор перейшов під контроль ПЦУ.

Щоправда УПЦ МП не хотіли залишати храм, тож дійшло до сутичок.

Після того, як до собору все ж вдалося увійти, всі побачили, що ікони зникли.

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