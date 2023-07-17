В Тернопольской области "европеец" выманил у украинки 2 тысячи долларов, пообещав выслать ей дорогой подарок.

Иностранец добавил, что за подарок нужно уплатить "таможенный сбор".

Как сообщили в полиции Тернопольской области, украинка из Тернопольской области в соцсетях познакомилась с "иностранцем".

Мужчина рассказал, что якобы живет в Европе и один воспитывает детей, ведь его жена умерла.

Также он добавил, что богат и хочет сделать своей украинке подарок, а именно отправить денег в пакете, чтобы "она потратила эти средства на себя и отдых".

Жительница Тернопольщины согласилась и ожидала денег, но вдруг ей позвонили якобы со службы доставки и заявили, что за доставку "подарка" нужно заплатить 2 тысячи долларов таможенных пошлин.

Женщина, поверив "жениху-иностранцу" была уверена, что в пакете большие деньги от любимого и отдала за доставку все свои деньги и даже взяла кредит.

Однако, посылка женщине так и не пришла и украинка обратилась в полицию.

Правоохранители открыли производство по статье 190 УК – мошенничество и добавили, что афера не нова, а мошенники зачастую действуют в Украине, а посылки из-за границы оплачиваются другим способом.

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