Национальный банк Украины добавил, что купюры будут находиться в обращении с другими банкнотами такого же номинала.
В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что банкноты номиналом 1 000 гривен заменят изношенные и поврежденные банкноты.
Таким образом, Национальный банк Украины с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года.
Банкноты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений на всей территории нашей страны.
Напомним, что 25 октября 2019 года в обращение поступила банкнота нового номинала - 1 000 гривен. На лицевой стороне купюры изображен портрет Владимира Вернадского.
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Национальный банк Украинысообщал, что у банкноты более 20 элементов защиты - банкнота отличается от остальных номиналов по размеру и цвету.
В 2021 году НБУ выпустил памятную купюру 1000 гривен, сделанную по образцу 2019 года, на ней присутствует айдентика "30 лет независимости Украины".
Украинцы принялись обсуждать новость:
"Это уж нам легче жить будет",
"Я еще старые не надержался, потому что не так часто приходится",
"А в Украине, не хотят ввести новые зарплаты и пенсии, чтобы люди жили нормально?",
"Ожидайте новой инфляции! Еще немного за тех 1000 грн пачку сырников не купите", - пишут украинцы в комментариях.
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Напомним, ПриватБанк сообщил об обновленных требованиях Национального банка по поводу валютно-обменных операций.
Как сообщала Politeka, в НБУ объявили об изменениях.
Также Politeka писала, в НБУ рассказали, куда сейчас украинцам можно инвестировать деньги.