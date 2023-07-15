Национальный банк Украины добавил, что купюры будут находиться в обращении с другими банкнотами такого же номинала.

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что банкноты номиналом 1 000 гривен заменят изношенные и поврежденные банкноты.

Таким образом, Национальный банк Украины с 20 июля 2023 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года.

Банкноты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений на всей территории нашей страны.

Напомним, что 25 октября 2019 года в обращение поступила банкнота нового номинала - 1 000 гривен. На лицевой стороне купюры изображен портрет Владимира Вернадского.

Национальный банк Украинысообщал, что у банкноты более 20 элементов защиты - банкнота отличается от остальных номиналов по размеру и цвету.

В 2021 году НБУ выпустил памятную купюру 1000 гривен, сделанную по образцу 2019 года, на ней присутствует айдентика "30 лет независимости Украины".

Украинцы принялись обсуждать новость:

"Это уж нам легче жить будет",

"Я еще старые не надержался, потому что не так часто приходится",

"А в Украине, не хотят ввести новые зарплаты и пенсии, чтобы люди жили нормально?",

"Ожидайте новой инфляции! Еще немного за тех 1000 грн пачку сырников не купите", - пишут украинцы в комментариях.

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Напомним, ПриватБанк сообщил об обновленных требованиях Национального банка по поводу валютно-обменных операций.

Как сообщала Politeka, в НБУ объявили об изменениях.

Также Politeka писала, в НБУ рассказали, куда сейчас украинцам можно инвестировать деньги.