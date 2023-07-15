Причиной повышения цены есть изменения в социально-экономической и налоговой сферах.

Планируется существенное повышение цен на алкоголь в Украине. В зависимости от вида алкоголя минимальная стоимость может вырасти на 11-71%. Министерство инициирует повышение цен на алкоголь. Указанный проект уже вынесен на обсуждение. Об этом сообщается в проекте Министерства экономики.

Причиной повышения цены есть изменения в социально-экономической и налоговой сферах, в частности рост расходов на сырье, комплектующие, энергоносители и оплату труда.

То есть минимальные цены не соответствуют реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требуют корректировки. Повышение цены на алкоголь будет зависеть от типа напитка.

Согласно проекту, предполагается такое повышение цены:

На коньяк – на 11-12% в зависимости от класса напитка.

На виски, ром и джин – на 25%.

На игристые вина – на 28%.

На обычные вина – на 62%.

На сидре, вермуте и другие низкопрочные напитки - на 61-71%.

Если будут введены указанные изменения, минимальная цена на бутылку водки объемом 0,5 л вырастет с примерно 89 гривен до 101 гривны.

Стоит отметить, что это пока только проект постановления. Профильные комитеты правительства могут внести изменения в него. Документ вступит в силу только в случае его одобрения правительством. Следует отметить, что последнее повышение минимальных цен на алкоголь произошло в 2018 году.

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