Цена на популярные продукты в Украине с начала войны выросла. Цена на яйца в Украине за последний год значительно выросла и достигла рекордных показателей, хотя стабилизировалась из-за сезонных факторов. Но прогноз на будущее не радует – ведь цена на этот популярный продукт снова подскочит.
Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, привел несколько причин, которые привели к повышению стоимости яиц. В частности это рост стоимости кормов, витаминов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электроэнергии, топлива, а также увеличение логистических затрат.
Этот популярный продукт понес потери на примерно 20% в производстве в связи с полномасштабной войной. Некоторые предприятия прекратили или уменьшили свою деятельность, а часть из них была уничтожена оккупантами. Это привело к определенному дефициту и удорожанию яиц в прошлом году.
Сейчас цены стабилизировались, поскольку возобновилось поголовье кур-несушек и прекратились массовые отключения электроэнергии, что негативно влияло на отрасль.
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Однако в ближайшее время цены, вероятно, будут оставаться стабильными, но осенью стоимость яиц снова может возрасти.
Это связано с сезонным повышением цен на корма, а также возможным возобновлением массовых отключений электроэнергии. В зимний период также увеличивается стоимость энергоносителей и электроэнергии, а производство яиц снижается. Поэтому в четвертом квартале текущего года, вероятно, будем наблюдать возврат цен на яйца до уровня 70-75 гривен за десяток.
Джерело: УНИАН.
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