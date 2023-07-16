Во Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик.

19-летняя девушка и 51-летний мужчина с травмами разной тяжести госпитализированы в больницу. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на обочину, столкнувшись с металлическим отбойником.

В результате аварии пассажир «Шкоды» - 10-летний мальчик от полученных травм погиб.

Пассажирка, 19-летняя девушка, а также водитель получили травмы разной тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП следователи полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагической аварии.

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Авария произошла 15 июля около 7:30 утра между селами Подгорное и Карналеевка.

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