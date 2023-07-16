В Украине обвалились цены на ряд популярных товаров, рассказываем какие именно и чего ждать от цен в будущем.

Украина наблюдает стремительное снижение цен на некоторые продукты, в том числе гречку, лук и капусту. За последние месяцы стоимость этих овощей заметно снизилась, что стало известно из данных крупнейших супермаркетов страны.

Цена на гречку с начала года сократилась почти на четверть и составила 52,82 грн/кг. В июне цена крупы снизилась на 5,5%. За этот период было собрано больше гречихи, чем обычно, но рынки сбыта были недоступны. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цены на этот продукт.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что происходит на рынке гречихи. Он утверждает, что украинцы потребляют около 3 кг гречки в год. С ростом численности эмиграции из страны, достигшей 8,2 млн человек в прошлом году, и увеличением производства до более чем 100 тыс. тонн в этом году, возникло избыточное предложение гречки.

Цены на лук, ранее испытывавший рекордные подорожания, также снизились. В июне средняя цена за килограмм лука в супермаркетах составила 63,47 грн., а сейчас составила 59,90 грн. Цена на лук нового урожая упала даже значительнее – с 53,54 грн/кг до 32,03 грн/кг.

Стоимость капусты тоже резко снизилась. Цена на белокочанную капусту за месяц упала с 53,16 грн/кг до 26,90 грн/кг (в супермаркете "Варус"). Молодая капуста подешевела с 48,64 грн/кг до 28,40 грн/кг.

Снижение цен на капусту связано с ростом предложения на рынке и низким спросом. Через неделю цена на капусту сократилась на 20%. Фермеры предлагают его за 12-16 грн/кг.

Источник: EastFruit.

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