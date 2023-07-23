11 июля было обнародовано постановление Кабмина, согласно которому для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 будет автоматически продлено выплаты еще на 6 месяцев. В то же время выплаты не будут продолжаться лицам, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд или вернулись в ранее оставленное место жительства.

С 1 сентября денежную помощь не смогут получать те ВПЛ, которые с момента принятия этого постановления совершат крупные покупки, например, новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), земельный участок, квартиру, дом на сумму более 100 тыс. грн, или которые имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.

Выплаты не получат и те переселенцы, которые имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не ведутся активные боевые действия или не оккупированные, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Компания Active Group провела опрос об отношении украинцев к таким изменениям. Люди спросили, как они относятся к сокращению перечня тех, кто может получить социальную помощь. На это 41,5% опрошенных ответили, что скорее отрицательно, 26,9% - нейтрально, 15,4% - скорее положительно.

Также украинцев спросили, согласились ли бы они с повышением налогов ради расширения социальной помощи. 32,1% людей категорически не согласились бы на такое, еще 34,8% — скорее бы не согласились. При этом только 6,2% опрошенных однозначно поддержали бы такое решение, еще 18,2% — скорее согласились бы.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 15 июля 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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