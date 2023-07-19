"Укрзализныця" предупредила пассажиров о последствиях вражеских обстрелов, пишет Politeka.net.

«Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые должны были следовать через Шепетовку. По состоянию на текущий момент, изменение маршрута коснется поездов №87 Запорожье – Ковель и №31 Запорожье – Перемышль», - сообщила «Укрзализныця».

Также Укрзализныця предупредила, что объездной маршрут будет означать задержку более 5 часов для ковельского рейса и около 2 часов для перемышльского.

«Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для вашей безопасности», - отметили в «Укрзализныце», обращаясь к пассажирам.

Напомним, сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

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Также сообщалось, что "Укрзализныцю" заподозрили в сговоре с ворами, пострадавшая рассказала подробности.

Кроме того, Politeka.net писала об изменениях, о которых предупредила "Укрзализныця".