В Украине был введен новый вид штрафа. Нардепы приняли законопроект №7354, предусматривающий привлечение работников автошкол к административной ответственности за недостаточную подготовку будущих водителей. За нарушение нужно будет уплатить штраф.
Причиной введения нового штрафа стало большое количество ДТП в Украине, обусловленное слабой подготовкой водителей в некоторых автошколах.
По данному законопроекту автошкольные работники, допускающие нарушения во время подготовки водителей, будут подлежать штрафам и отстранению от работы.
Сумма штрафа составит от 500 до 1000 гривен, а срок отстранения - один год. Применение этих санкций предусматривается только в случаях, когда не выявлено уголовное преступление.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Россияне ударили по югу Украины почти двадцатью ракетами: сколько удалось сбить
Россияне ночью ударили по центру Николаева и Одессы: есть погибшие, идет спасательная операция
Боец ВСУ рассказал, могут ли россияне дойти до Купянска: "Надо воспринимать реальность"
Труднее, чем было в Бахмуте: ситуация на Лиманском направлении обостряется, новые подробности
Штраф должны будут оплатить также работники сервисных центров МВД, допускающие нарушения при проведении теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Санкции для них будут заключаться в штрафе от 1000 до 3000 тысяч гривен, также без выявления уголовных признаков.
Кроме этого, нововведением закона №7354 является возможность украинцам самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения, без обязательного посещения автошкол.
Источник: Аgronews.ua.
Последние новости Украины:
Напомним, налоги в Украине пересчитают, что планируют изменить и к кому придут с проверкой.
Как Politeka сообщала, что работники судов внезапно захотели больше денег.
Также Politeka писала, что нужно знать, чтобы не получить штраф в Украине.