В Украине был введен новый вид штрафа. Нардепы приняли законопроект №7354, предусматривающий привлечение работников автошкол к административной ответственности за недостаточную подготовку будущих водителей. За нарушение нужно будет уплатить штраф.

Причиной введения нового штрафа стало большое количество ДТП в Украине, обусловленное слабой подготовкой водителей в некоторых автошколах.

По данному законопроекту автошкольные работники, допускающие нарушения во время подготовки водителей, будут подлежать штрафам и отстранению от работы.

Сумма штрафа составит от 500 до 1000 гривен, а срок отстранения - один год. Применение этих санкций предусматривается только в случаях, когда не выявлено уголовное преступление.

Штраф должны будут оплатить также работники сервисных центров МВД, допускающие нарушения при проведении теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения. Санкции для них будут заключаться в штрафе от 1000 до 3000 тысяч гривен, также без выявления уголовных признаков.

Кроме этого, нововведением закона №7354 является возможность украинцам самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения, без обязательного посещения автошкол.

Источник: Аgronews.ua.

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