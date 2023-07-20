В крови 24-летнего водителя из Украины обнаружили два промилле алкоголя.
Об этом сообщила спикер окружной прокуратуры Легницы Лидия Ткачишин.
В польской полиции рассказали, что утром 19 июля водитель Ford Focus сбил насмерть 21-летнюю девушку в городе Легница.
В полиции добавили, что водитель был нетрезв и пытался убежать от полиции.
21-летняя девушка, которая шла по улице, скончалась на месте.
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"У водителя количество алкоголя в крови составляло два промилле. Это мужчина с украинским паспортом», – сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры Легницы Лидия Ткачишин.
Также есть информация о том, что примерно в 7:30 в полицию поступило сообщение о нетрезвом водителе, который ехал в городе. Полицейские Польши отследили автомобиль и с маячками сирены пытались остановить Ford, но водитель не отреагировал на требование полицейских и стал убегать.
В какой-то момент мужчина не справился с управлением и сбил пешехода на повороте, а также врезался в стоящие на улице припаркованные машины.
21-летнюю девушку от удара подбросило на несколько метров, медикам не удалось ее спасти.
24-летнего водителя задержали, у него было обнаружено более 2 промилле алкоголя.
Кроме того, мужчина во время совершения ДТП имел два действующих запрета на вождение. Водителя и двух его пассажиров, украинцев, задержала польская полиция.
Мужчине ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Источник: Polsatnews .
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