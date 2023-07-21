Предупреждение об учениях было сделано в Сумской областной военной администрации, пишет Politeka.net.
Итак, сегодня, 21 июля, будут проходить штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а именно химической опасности.
Таким образом, будут отработаны на практике действия всех ответственных структурных подразделений в случае химической опасности и необходимости эвакуации населения из зараженной зоны.
Участие примут представители ГСЧС, полиции, военные подразделения, профильные структурные подразделения городского совета. Гражданское население не будет привлекаться.
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Во время учений будет имитирована чрезвычайная ситуация, связанная с химической опасностью – соответствующими звуковыми сигналами в городе и всеми необходимыми при эвакуации населения мероприятиями.
Главная цель учений – чтобы люди знали, как звучат сигналы химической опасности и как поступать в таком случае.
Продолжаться учения около двух часов.
Жители Сум также предупредили, что информация о ходе учений будет предоставляться на ресурсах городского совета в социальных сетях, на радио и по телевидению и она будет касаться исключительно участников тренировочных мероприятий.
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