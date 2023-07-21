Сегодня, 21 июля, состоятся учения, во время которых будет раздаваться ответный сигнал и будут проходить мероприятия, необходимые при эвакуации населения.

Предупреждение об учениях было сделано в Сумской областной военной администрации, пишет Politeka.net.

Итак, сегодня, 21 июля, будут проходить штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а именно химической опасности.

Таким образом, будут отработаны на практике действия всех ответственных структурных подразделений в случае химической опасности и необходимости эвакуации населения из зараженной зоны.

Участие примут представители ГСЧС, полиции, военные подразделения, профильные структурные подразделения городского совета. Гражданское население не будет привлекаться.

Во время учений будет имитирована чрезвычайная ситуация, связанная с химической опасностью – соответствующими звуковыми сигналами в городе и всеми необходимыми при эвакуации населения мероприятиями.

Главная цель учений – чтобы люди знали, как звучат сигналы химической опасности и как поступать в таком случае.

Продолжаться учения около двух часов.

Жители Сум также предупредили, что информация о ходе учений будет предоставляться на ресурсах городского совета в социальных сетях, на радио и по телевидению и она будет касаться исключительно участников тренировочных мероприятий.

Последние новости Украины:

Минздрав предупредил украинцев об очень опасной болезни.

Также сообщалось, что россияне принесли в Украину еще одну беду.

Кроме того, Politeka.net писала, что появилось предупреждение Минздрава, касающееся жителей потенциальной зоны радиационной аварии при взрыве на ЗАЭС.