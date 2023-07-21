Клиент "Приватбанка" рассказал, что не смог зайти в приложение "Приват24", а когда позвонил в службу поддержки учреждения, ему сообщили - «ваша карта в блоке».

Своим негативным опытом клиент "ПриватБанка" поделился на сайте "Минфин".

"Мне говорят "ваша карта в блоке", на вопрос почему, мне говорят что не знают и ждать 14 дней. Через 2 недели я получаю письмо о разрыве договора. В этот же день (16.06.23р) я пишу письмо в Канцелярию, подробно описываю ситуацию по счету, пишу что готов предоставить информацию по сегодня2. г) получил ответ на эл-почту, что решение изменено не будет и объяснять мне никто ничего не обязан. Да, это ваше право. А мое не терпеть этого молча", - жалуется клиент "Приватбанка".

Также он добавил, что вместо того, чтобы предупредить о каких-либо потенциальных проблемах со счетом, "Приватбанк" якобы просто расторг договор без какого-либо объяснения или возможности исправления ситуации.

"В течение двух месяцев, июнь и июль, я не получал свою пенсию по инвалидности (у меня СМА), и не имею доступа к своим финансовым средствам. И забрали мое право на собственные деньги без какого-либо предупреждения или обоснования, тем самым поставив меня в сложную жизненную ситуацию. Ваше отношение ко мне, как преданному клиенту, является ужасным и несправедливым", - добавил клиент "Приватбанка".

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