24 июля жена главнокомандующего Вооруженными силами Украины Елена Залужная отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет. По этому случаю на своей странице в Facebook Валерий Залужный разместил трогательный поздравительный пост и показал архивное фото с любимой.

"Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем ​​рождения, любимая!", - написал Валерий Залужный под фотографией.

Валерий Залужный и его супруга Елена в браке уже более 20 лет. О Елене известно немногое, она работает финансистом в одном из украинских банков.

У супругов есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, общих детей нет. Ранее Залужный рассказывал, что старшая дочь пошла по его стопам и служит в Киевском гарнизоне, а младшая – учится в Одессе на медика.

Недавно в интервью ведущему Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром" Валерий Залужный признался, что с 2014 года у него практически нет возможности видеться с семьей, но родные привыкли к такому графику генерала и понимают его чрезвычайно важную службу.

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Напомним, ранее стало известно о необычном подарке, сделанном в честь юбилея Валерия Залужного.

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Залужный получил новый срочный приказ: раскрыто его содержание.