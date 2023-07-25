"Укрзализныця" предупредила об изменении маршрутов движения поездов львовского направления.

«Из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. По состоянию на 06:45, изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов – Киев, №3 Ужгород – Запорожье, №87 Запорожье – Ковель», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В «Укрзализныце» также подчеркнули, что пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, примут на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

«Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, точное время и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде», - предупреждает «Укрзализныця».

"Укрзлизныця" призвала пассажиров воспринять информацию с пониманием.

«Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения для безопасности каждого пассажира», - подчеркнули в «Укрзализныце», обращаясь к пассажирам.

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