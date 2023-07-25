В состав штаба вошли представители власти, ГСЧС, Нацполиции, дорожные службы, медики и другие службы, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Спасатели сообщили, что решается вопрос создания временной переправы для легковых и грузовых транспортных средств с помощью наплавного или механизированного моста.

«Движение автомобильного транспорта временно обеспечено через населенные пункты: Кривая – Терново – Нересница – Ольховцы – Бедевля», - говорится в сообщении.

Тем временем, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры сообщило, что мостовой переход через реку находится на автомобильной дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, он был построен в 1957 году и с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался.

По данным агентства, обвал произошел при движении грузовика с песком весом более 45 тонн – допустимый вес был превышен в 7 раз.

Утверждается, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области планировала отремонтировать мост и даже изготовила проект реконструкции сооружения, однако воплотить его в жизнь помешало полномасштабное вторжение россии.

Также сообщается, что стратегические мосты в Украине сейчас проверяет созданная правительством комиссия. Ее первые выводы – 10% мостовых построек находятся в нетрудоспособном состоянии, а средний возраст большинства мостов в стране достигает 60 лет.

«Неужели мост разрушился за один день? Для того чтобы начать реконструкцию моста должны были пострадать люди?»,

«Где была власть? Как можно такое допустить? Кто ответит за человеческое здоровье?»,

«Не забудьте о Мукачевском мосту, тоже аварийно опасен»,

«Видимо, власть ждет подобной истории и с мостом перед Чопом по дороге в Ужгород... Там такая же ситуация. Но у нас, к сожалению, только тогда начинают реагировать, когда уже есть печальные последствия»,

«И врагов не надо! Позор!» , – комментируют несчастья украинцы.

Напомним, вместе с грузовиком также провалился проезжавший через мост легковой автомобиль. На сейчас известно о 5 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних: 2006, 2008 и 2013 годов рождения, а также две женщины.

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