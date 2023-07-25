«Укрзалізниця» попередила про зміну маршрутів руху поїздів львівського напрямку.

«Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. Станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Ужгород - Запоріжжя, №87 Запоріжжя – Ковель», - йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниця» також підкреслили, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, приймуть на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

«Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді», - попереджає «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» закликала пасажирів сприйняти інформацію з розумінням.

«Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира», - підкресили в «Укрзалізниця», звертаючись до пасажирів.

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