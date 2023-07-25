Авария произошла 25 июля 2023 около 12 часов ночи в Святошинском районе Киева.
Как сообщает пресс-служба офиса Генерального прокурора Украины, водитель двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, сбил двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.
В результате аварии один военный от полученных травм скончался на месте, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.
Сообщается, что правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК РФ на месте ДТП.
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В офисе Генпрокурора добавили, что решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.
В полиции Киева предварительно установили , что водителю 23 года, во время ДТП, он на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля.
49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, 26-летний военный с травмами разной степени тяжести госпитализировали, сообщается, что еще одному пострадавшему военному медики оказали помощь на месте ДТП.
В полиции добавили, что водителя проверили на состояние опьянения с помощью Драгера - алкоголя в его организм водителя обнаружено не было, однако его проверят относительно того, был ли он под действием наркотиков.
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