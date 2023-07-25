В Польше эти изменения и штрафы распространяются как на местных жителей, так и на иностранцев, включая украинцев.

Украинцев в Польше начали штрафовать по новым правилам. С 1 июля в Польше вступили в силу новые правила дорожного движения, касающиеся изменения общих положений, включая повышение штрафов и внедрение новой системы накопления штрафных баллов. Эти изменения и штрафы распространяются как на местных жителей, так и на иностранцев, включая украинцев.

Водители легковых автомобилей, опоздавшие с покупкой полиса страхования, могут получить штраф в сумме от 1 440 до 7 200 злотых (от 13 140 до 65 703 грн), в зависимости от срока просроченности.

Водители грузовых автомобилей будут платить еще больший штраф – от 2160 до 10800 злотых (от 19711 грн до почти 100000 грн).

Также предусмотрены штрафы от 360 до 72 000 злотых (от 3 285 до 657 000 грн) для водителей, которые опоздали с представлением декларации РСС-3, что помогает исчислять налог по гражданско-правовым соглашениям.

За нарушение ПДД могут выписать не только штраф, но и лишить водительского удостоверения, если будет превышено установленное законодательством количество штрафных баллов.

Но есть и положительное изменение – по новым правилам, аннуляция штрафных баллов будет происходить ежегодно, не раз в два года, как раньше. Эти нововведения направлены на усиление соблюдения дорожных правил и безопасности на дорогах страны.

Источник: Visit Ukraine.

Последние новости Украины:

Напомним, налоги в Украине пересчитают, что планируют изменить и к кому придут с проверкой.

Как Politeka сообщала, что работники судов внезапно захотели больше денег.

Также Politeka писала, что нужно знать, чтобы не получить штраф в Украине.