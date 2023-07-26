Сталь, которую предоставил металлургический комбинат «Запорожсталь» - не отвечает техническим требованиям.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Строители составили дефектный акт. Сообщается, что металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери.

Поэтому сырье решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь».

Поступившая из комбината партия, к сожалению, ощутимо отличается от зарубежного аналога.

Сталь из «Запорожсталь» имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Также материал имеет повреждения - это может осложнить и замедлить подготовительные работы.

Символ изготовят из европейского металла, в Министерстве добавили, что смета проекта не изменит стоимость, и составит неизменных 400 тысяч грн.

Украинцы отреагировали на новость:

"Можно вообще снять и ничего не надо менять, сейчас самое важное защитить страну, защитников и народ. После победы будет восстановление, а сейчас клептоманы, руки прочь от денег выделенных для Украины на ее победу",

"Так будут изготавливать, несмотря на сопротивление украинцев... Этим все и сказано...",

"Люди вы, что совсем сошли с ума? Какие памятники во время войны? Изготовляйте оружие, чтобы уничтожать врага", - пишут украинцы в комментариях.