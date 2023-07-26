Сталь, которую предоставил металлургический комбинат «Запорожсталь» - не отвечает техническим требованиям.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Строители составили дефектный акт. Сообщается, что металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери.
Поэтому сырье решено использовать европейское и отечественное из металлургического комбината «Запорожсталь».
Поступившая из комбината партия, к сожалению, ощутимо отличается от зарубежного аналога.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Пришло артиллерийское усиление: ситуация на Купянском направлении обострилась, ВСУ загоняют в ловушку
"ПриватБанк" блокирует банковские карточки и закрывает все счета: кому из украинцев это грозит
Стрельбу открыли в Одессе, введена операция «Сирена»: первые подробности
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Сталь из «Запорожсталь» имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Также материал имеет повреждения - это может осложнить и замедлить подготовительные работы.
Символ изготовят из европейского металла, в Министерстве добавили, что смета проекта не изменит стоимость, и составит неизменных 400 тысяч грн.
Украинцы отреагировали на новость:
Последние новости Украины:
Планы переименования Запорожья удивили украинцев: "С какой стати?".
Как сообщала Politeka, в Днепре ул. Горького, Лермонтова и более 30 переименуют: появился список.
Также писала Politeka, Родина Мать будет с трезубцем вместо герба СССР, что думают украинцы: "Дороговато будет".