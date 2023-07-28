Украинцы получат доплаты к пенсиям в августе, но повезет не всем.

Кабмин решил перенести выплаты на август ко Дню Независимости.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости Украины предусмотрены доплаты.

Раньше доплаты начислялись ко Дню Победы.

В августе повышенные выплаты также получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

Точные суммы выплаты сейчас неизвестны, но они будут не ниже тех, что были в 2021 году, частности, лица с инвалидностью I группы тогда получали 4421 гривну,

лица с инвалидностью II группы — 3906 гривен,

лицам с инвалидностью III группы — 3391 гривна, участники боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства – 1491 гривна.

Лица, имеющие особые заслуги перед государством получали 4421 гривну, члены семей погибших — 966 гривен, участники войны — 612 гривен.

Украинцы отреагировали на новость о повышении пенсионных выплат:

"А тим у кого пенсія соціальна 2100 гривень, ще заплатиш податок 20 процентів, а це 420 гривень мінус від пенсії ,а прожитковий мінімум на місяць 2700 гривень. То скільки добавляють гривень нуль?",

"Яка доплата???? Така пенсія яку отримують наші пенсіонери навіть з доплатами - це знущання над народом. А вони бідні все своє життя платили податки в державу, натомість держава кинула їх на призволяще(", - пишуть у коментрях украинці.

Источник: ТСН.

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