Кабмин решил перенести выплаты на август ко Дню Независимости.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ко Дню Независимости Украины предусмотрены доплаты.
Раньше доплаты начислялись ко Дню Победы.
В августе повышенные выплаты также получат ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.
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Точные суммы выплаты сейчас неизвестны, но они будут не ниже тех, что были в 2021 году, частности, лица с инвалидностью I группы тогда получали 4421 гривну,
лица с инвалидностью II группы — 3906 гривен,
лицам с инвалидностью III группы — 3391 гривна, участники боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства – 1491 гривна.
Лица, имеющие особые заслуги перед государством получали 4421 гривну, члены семей погибших — 966 гривен, участники войны — 612 гривен.
Украинцы отреагировали на новость о повышении пенсионных выплат:
"А тим у кого пенсія соціальна 2100 гривень, ще заплатиш податок 20 процентів, а це 420 гривень мінус від пенсії ,а прожитковий мінімум на місяць 2700 гривень. То скільки добавляють гривень нуль?",
"Яка доплата???? Така пенсія яку отримують наші пенсіонери навіть з доплатами - це знущання над народом. А вони бідні все своє життя платили податки в державу, натомість держава кинула їх на призволяще(", - пишуть у коментрях украинці.
Источник: ТСН.
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