Согласно сообщению правоохранителей, разыскивается 37-летняя Анасасия Урядова, 4-летняя Дарья Урядова и 10-летний Александр Заброда.
Семья из Бородянки.
Сообщение об исчезновении Анастасии и детей поступило в полицию от мужа Анастасии.
По его словам, днем 26 июля после ссоры жена с двумя детьми ушла из дома и выключила телефон.
«До сих пор их местонахождение неизвестно», - подчеркнули в полиции.
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На поиски семьи оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области, в том числе работники отделения полиции Бучанского управления: оперативники, группы реагирования патрульной полиции, полицейский офицер общества, а также ДФТГ.
Приметы Анастасии Урядовой – рост – около 165 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза.
Женщина была одета в синие джинсы, белые кроссовки, желтую футболку.
Дарья Урядова была одета в оранжевый свитер, розовые брюки, при себе имеет розовый рюкзак. Приметы девочки - рост - 110-120 сантиметров, среднего телосложения, глаза - голубые.
Мальчик, Александр Заброда, одет в серую футболку, серые брюки, имеет при себе рюкзак серо-салатового цвета.
Рост ребенка 140-150 сантиметров, среднего телосложения, волосы — темные, короткие, глаза — карие.
Правоохранители просят сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых.
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