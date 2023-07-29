Начальник ТЦК Краматорского района Донецкой области подозревается в оформлении фиктивных документов для пересечения границы уклонистам.

Цена "услуги" военкома составляла 20 тысяч гривен для одного человека.

Как сообщает пресс-служба ДБР, сообщено о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района.

Также о подозрении сообщили его сообщнику – они оформляли «липовые» документы для выезда за границу мужчинам.

Уклонявшиеся предоставляли необходимые копии документов, а сообщник через мессенджер перенаправлял «для оформления» военкому.

Сообщается, что стоимость услуги составляла 20 тысяч гривен.

Фигуранты дела подозреваются в получении взятки по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Сообщается, что решением суда начальник комплектования и социальной поддержки Краматорского района отстранен от должности.

Расследование продолжается.

Напомним, Из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.

Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы взяток, получаемых фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.

Последние новости Украины:

Скандального одесского экс-военкома поймали в Киеве: какое наказание ему теперь светит.

Также Politeka писала, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанном.

Как сообщала Politeka, уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.