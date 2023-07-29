Начальник ТЦК Краматорского района Донецкой области подозревается в оформлении фиктивных документов для пересечения границы уклонистам.
Цена "услуги" военкома составляла 20 тысяч гривен для одного человека.
Как сообщает пресс-служба ДБР, сообщено о подозрении начальнику одного из районных территориальных центров комплектования Краматорского района.
Также о подозрении сообщили его сообщнику – они оформляли «липовые» документы для выезда за границу мужчинам.
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Уклонявшиеся предоставляли необходимые копии документов, а сообщник через мессенджер перенаправлял «для оформления» военкому.
Сообщается, что стоимость услуги составляла 20 тысяч гривен.
Фигуранты дела подозреваются в получении взятки по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сообщается, что решением суда начальник комплектования и социальной поддержки Краматорского района отстранен от должности.
Расследование продолжается.
Напомним, Из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.
Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы взяток, получаемых фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.
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