В Киевской области произошло очередное ДТП на блокпоста.

Авария с участием грузовика произошла в Бучанском районе Киевской области.

Полиция Киевщины сообщает , что предварительно установлено - 22-летний водитель грузовика "DAF" двигался по главной дороге.

27-летний водитель Daewoo выезжая со второстепенной улицы не уступил и не предпочел грузовик. Водитель легковушки создал аварийную ситуацию, тем временем водитель "DAF" во избежание столкновения совершил экстренное торможение.

Водитель грузовика повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.



К счастью, в результате аварии пострадавших нет. На месте продолжают работу правоохранители и другие службы.

Все детали ДТП правоохранители пообещали сообщить впоследствии.

Напомним, в Киеве на блокпоста водитель сбил двух защитников. Авария произошла 25 июля 2023 около 12 часов ночи в Святошинском районе Киева.

водитель, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, сбил двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста.

В результате аварии один военный от полученных травм скончался на месте, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.

Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК РФ на месте ДТП.

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