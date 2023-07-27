Авария с участием грузовика произошла в Бучанском районе Киевской области.
Полиция Киевщины сообщает , что предварительно установлено - 22-летний водитель грузовика "DAF" двигался по главной дороге.
27-летний водитель Daewoo выезжая со второстепенной улицы не уступил и не предпочел грузовик. Водитель легковушки создал аварийную ситуацию, тем временем водитель "DAF" во избежание столкновения совершил экстренное торможение.
Водитель грузовика повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом.
К счастью, в результате аварии пострадавших нет. На месте продолжают работу правоохранители и другие службы.
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Все детали ДТП правоохранители пообещали сообщить впоследствии.
Напомним, в Киеве на блокпоста водитель сбил двух защитников. Авария произошла 25 июля 2023 около 12 часов ночи в Святошинском районе Киева.
водитель, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, сбил двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста.
В результате аварии один военный от полученных травм скончался на месте, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.
Правоохранители задержали водителя в порядке ст. 208 УПК РФ на месте ДТП.
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