Так, в Ивано-Франковской области мужчина поверил «сотруднику банка» и потерял почти 340 тысяч гривен.
Национальная полиция Ивано-Франковской области еще раз предупреждает украинцев не доверять незнакомцам, которые вам звонят.
Потерпевший потерял значительную сумму денег из-за собственной доверчивости.
Мужчина сообщил полиции, что ему звонили с неизвестного номера, и он ответил на звонок.
Звонивший представился страховым агентом банка.
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В ходе телефонного разговора мошенник сообщил, что неизвестные якобы совершают мошеннические действия с банковской картой потерпевшего.
Чтобы сохранить деньги, аферист предложил перевести деньги со своего счета на карту, указанную негодяем.
Мужчина подчинился и передал «банковскому работнику» собственные деньги. В результате такого разговора потерпевший потерял почти 340 тысяч гривен.
Нацполиция Ивано-Франковской области просит украинцев не доверять неизвестным звонящим, не вводить данные на незнакомых сайтах, в частности, паспортные и платежные данные, телефон и т.д.
Логин и пароль следует указывать только в том случае, если вы на 100% уверены, что находитесь на официальных сайтах.
Также не следует переходить по неизвестным ссылкам в Интернете.
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