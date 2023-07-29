Так, в Ивано-Франковской области мужчина поверил «сотруднику банка» и потерял почти 340 тысяч гривен.

Национальная полиция Ивано-Франковской области еще раз предупреждает украинцев не доверять незнакомцам, которые вам звонят.

Потерпевший потерял значительную сумму денег из-за собственной доверчивости.

Мужчина сообщил полиции, что ему звонили с неизвестного номера, и он ответил на звонок.

Звонивший представился страховым агентом банка.

В ходе телефонного разговора мошенник сообщил, что неизвестные якобы совершают мошеннические действия с банковской картой потерпевшего.

Чтобы сохранить деньги, аферист предложил перевести деньги со своего счета на карту, указанную негодяем.

Мужчина подчинился и передал «банковскому работнику» собственные деньги. В результате такого разговора потерпевший потерял почти 340 тысяч гривен.

Нацполиция Ивано-Франковской области просит украинцев не доверять неизвестным звонящим, не вводить данные на незнакомых сайтах, в частности, паспортные и платежные данные, телефон и т.д.

Логин и пароль следует указывать только в том случае, если вы на 100% уверены, что находитесь на официальных сайтах.

Также не следует переходить по неизвестным ссылкам в Интернете.

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