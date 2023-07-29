Молодые парни автомобилях превышали скорость в Тернополе и снимали видео, как люди пытаются убежать от машин.
Ради забавы "мажоры" разгоняли пешеходов на "зебре" на большой скорости.
Об этом сообщили в Патрульной полиции, передает "Суспільне".
В полиции добавили, что к ним поступили вызовы от жителей Тернополя о том, что на элитных автомобилях водители дерзко нарушают правила дорожного движения.
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Кроме того, они подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.
Как рассказала спикер полицейской пресс-службы Ольга Гаврилюк, злоумышленников оперативно разыскали и задержали.
"Мажорами" на элитных авто оказались пятеро водителей, самому юному всего 19 лет. Старшим в компании был 25-летний юноша.
Парни являются студентами местных ВУЗов, они уже привлекались к ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.
Любители "погонять" заплатят штраф за превышение скорости и вождение без документов.
Как уточнила Ольга Гаврилюк, они уплатили штрафы по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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