"Мажоры" на автомобилях разгоняли прохожих на пешеходных переходах и снимали это на видео.

Молодые парни автомобилях превышали скорость в Тернополе и снимали видео, как люди пытаются убежать от машин.

Ради забавы "мажоры" разгоняли пешеходов на "зебре" на большой скорости.

Об этом сообщили в Патрульной полиции, передает "Суспільне".

В полиции добавили, что к ним поступили вызовы от жителей Тернополя о том, что на элитных автомобилях водители дерзко нарушают правила дорожного движения.

Кроме того, они подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Как рассказала спикер полицейской пресс-службы Ольга Гаврилюк, злоумышленников оперативно разыскали и задержали.

"Мажорами" на элитных авто оказались пятеро водителей, самому юному всего 19 лет. Старшим в компании был 25-летний юноша.

Парни являются студентами местных ВУЗов, они уже привлекались к ответственности за нарушение ПДД и общественной безопасности.

Любители "погонять" заплатят штраф за превышение скорости и вождение без документов.

Как уточнила Ольга Гаврилюк, они уплатили штрафы по статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Последние новости Украины:

Жизнь целой семьи оборвалась на переезде, есть новые детали трагедии: "решил проскочить, когда...".

Как писала Politeka, во Львовской области судили солдата, в чем причина.

Также Politeka писала, вместо барабанов – конструкторы в укрытие: разгорается новый скандал с госзакупками.