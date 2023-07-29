Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа 2023 года для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа 2023 года для всех знаков Зодиака: узнайте, станет ли это время для вас знаменательным.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Эта неделя также дает возможность попросить о прибавке к зарплате, побаловать себя вкусной едой и в целом почувствовать себя в большей безопасности. Изобилие, которое вы пытались проявить с весны, наконец-то сбывается.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Нелегко изменить свой путь, но вся та тяжелая работа, которую вы проделали, наконец-то начинает давать плоды. Эта неделя также принесет вам значительный заряд уверенности , который улучшит вашу романтическую и творческую жизнь! Время поделиться некоторыми из этих снов.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Грядет следующее великое приключение. Будь-то бронирование полета для самостоятельного отпуска, погружение в роман или углубление в исследовательский режим для вашей магистерской диссертации, это приключение потребует от вас погружения в себя и отвлечения на некоторое время от суеты вашей повседневной жизни.

Рак(21 июня - 22 июля)

Эта неделя несет что-то тяжелое, над чем вы работаете самостоятельно или с вашим партнером. Пора сверить свои счета и сбалансировать свои эмоции. Вы также можете почувствовать потребность связаться с друзьями и коллегами для поддержки на этой неделе. Хотя вы можете чувствовать нежность, вы абсолютно не одиноки. Просите поддержки, в которой вы нуждаетесь!

Лео(23 июля - 22 августа)

Возможно, пришло время выработать другой тип контракта или соглашения на работе, вернуться на ту же страницу со своим романтическим партнером или провести трудный разговор с соседом по комнате. Какие бы отношения ни находились в центре внимания, вы закончите неделю, чувствуя себя по-другому.чувство близости. Этот сдвиг поможет вам на пути к большей уверенности и безопасности.

Дева (23 августа - 23 сентября)

Это время будет одним из самых загруженных для вас. Вещи хаотичны, и кажется, что все происходит одновременно между обязанностями на работе, событиями дома и вдохновением, которое приходит так, как не было уже давно. Убедитесь, что вы принимаетепространство для дыханиямежду прозрениями.

Весы(23 сентября - 21 октября)

Вы потратили так много времени за последние несколько лет, развивая свои таланты и навыки, и вы заслуживаете вознаграждения за свои увлечения. Вы также чувствуете, что готовы рассказать о чем-то, поскольку хранить секреты больше не выгодно.Это нормально просить поддержки. Пусть ваши друзья разожгут ваш огонь.

Скорпион(22 октября - 21 ноября)

Вы достигли поворотного момента в своей личной жизни, и хотя кажется, что что-то подходит к концу, помните, чтоэто тоже начало. Если это приведет к буквальному разрыву (любому, деловому или иному), восстановление может быть быстрее, чем вы думаете. Ваш следующий партнер, вероятно, уже является частью вашего сообщества.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Отличный день для путешествияили необычайно долгая прогулка. Попадая в ту часть вашей диаграммы, которая отмечает знакомое окружение, найдите время, чтобы по-настоящему оценить то, что вас окружает. На этой неделе дела на работе и в вашей карьере также улучшаются, поэтому побалуйте себя дополнительной поездкой в ​​кафе или книжный магазин, чтобы отпраздновать это событие.

Козерог(22 декабря - 19 января)

На этой неделе вы должны переоценить свои представления о безопасности и успехе. Здесь есть возможность проявить изобретательность в том, как вы зарабатываете!

Водолей(20 января - 18 февраля)

Все взгляды будут прикованы к вам! Сезон Льва в целом заставил вас сосредоточиться на других людях, поэтому все это внимание очень много.Возможно, вы чувствуете себя чувствительнымили перегружены. Хотя неудобно оставаться в центре внимания, а не прятаться, в преодолении этого испытания есть сила.

Рыбы(19 февраля - 20 марта)

Приняли ли вы дар медитации или позволили себе погрузиться в еще большее беспокойство? На этой неделе также важно проводить время с любимыми и друзьями, но не позволяйте им отнимать слишком много вашего драгоценного времени.

Источник: yahoo.com.

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