В Украине продают дома в экологически чистых местах за небольшие деньги.

Так, например, в Кировоградской области продают дачу на берегу залива всего за 35 тысяч гривен.

Продавец утверждает, что цена не окончательная и возможен торг.

"Продам дачу в кооперативе Сады 2. Кирпичный домик, 2 комнаты, подвал. 8 соток земли 2 линия от залива, рядом Кременчуцкое водохранилище. Звоните, все розкажу и покажу. Звоните договоримся", - сообщил автор объявления.

Также продавец указал, что расстояние от дома до ближайшего города до 15 км. В доме один этаж, общая площадь: 30 м². Количество комнат в доме - две.

Площадь участка: 8 соток, тип стен в доме - кирпичный, санузел находится во дворе, ремонт: после строителей. Мебели и бытовой техники в доме нет.

Еще один дом в в экологически чистом месте продают в Винницкой области. Продавец указал стоимость 500 евро.

"Если вам привлекает хорошая экология и близость природы, стоит купить недвижимость Бандишивка за городом с видом на лес. Жизнь в частном доме за пределами мегаполиса привлекает чистым воздухом, тишиной и отсутствием суеты. До Могилев Подольск 15 км. 25 сот. Земли", - сообщил продавец.

Автор объявления указал, что в доме общая площадь 50 м², количество комнат в доме - три, площадь участка: 200 соток. В доме, утверждает продавец, есть мебель.

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