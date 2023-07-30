На сайте OLX появилось объявление о продаже части трезубца, созданного для скульптуры Родина-Мать. Продавец просит за такую коллекционную вещь 10 тысяч гривен.

В описании к объявлению продавец написал: "Часть трезубца созданного для скульптуры Родина-мать. Успей получить свой кусок! Металл производства Запорожский комбинат. Состояние отличное! Вес: 2-4 кг в зависимости от размера куска. 100 уникальных частей. Для настоящих патриотов коллекция, распиленная в честь Небесной Сотни".

При этом продавец уточнил, что почтой отправлять такую посылку не будет и предлагает покупателям самовывоз: "По почте и через доставку не отправляю!". Также в объявлении строго уточняется: "Звонить только по делу!".

К объявлению продавец, который зарегистрирован под ником volodimirgorulko7, добавил фото герба. Примечательно, что этот пользователь был зарегистрирован на сайте OLX только в июле 2023 года. О том, как у него оказались части трезубца, автор не уточняет.

Напомним, в Киеве начали устанавливать на щите монумента "Родина-мать" Герб Украины. Сейчас там до сих пор находится герб СССР. Статуя была построена в 1981 году на территории музейного комплекса, посвященного истории Украины во Второй мировой войне.

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