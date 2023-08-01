Цены на кабачки в Украине снизились, продавцы рассказали, к чему готовиться в ближайшее время.

Цены на кабачки в Украине продолжают снижаться. Сезон кабачков в Украине продолжается, поэтому есть возможность попробовать разнообразные рецепты приготовления этих популярных овощей. Кабачки легкие и полезные и что нужно на лето к тому же вариантов приготовления множество.

Журналисты спросили продавцов о ценах на популярный овощ в Украине.

На овощном рынке стоимость кабачков колеблется от 10 до 15 грн. за

килограмм. Раньше эти овощи привозили из Закарпатья, а сейчас есть местные. Также многие кабачки продают жители области из собственных дач и огородов.

Их отдают даже по 8 гривен за килограмм. Как говорят продавцы, покупателей кабачков немало, ведь блюда из них любит практически каждый.

Домохозяйки рассказали, что чаще всего готовят из кабачков:

"Я делаю икру, просто тушеные кабачки, рулет вычитала в интернете, потом по типу кабачковых котлет, не знаю как они теперь называются, и еще планирую сделать запеченные кабачки в сырном кляре. Еще не пробовала честно говорю", - говорит хозяйка.

Также украинки на местном базаре рассказали, что любят готовить из

кабачков различные блюда, обжаривая на сковороде с луком и чесноком. Некоторые консервируют на зиму, а есть и любящие полакомиться популярным овощем только летом, в любом виде.

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