Так, правоохранители Тернопольщины разоблачили злоумышленницу.

Как сообщает Национальная полиция Украины, женщина разместила в интернете объявление о туре.

Одна путевка стоила 340 евро, в сумму входило 9 ночей на курорте, двухразовое питание, страховка и доезд комфортабельным автобусом.

Женщина заверила клиентов, среди них было более 100 детей, что Львовская туристическая фирма, сотрудницей которой она якобы – уже забронировала номера.

Туристы приехали в отель, но выяснилось, что бронь отель отменил. Кроме того, стало известно, что никакой оплаты за отдых туристы никто не внес.

Первую ночь в отеле обманутые туристы оплатили самостоятельно, номер стоил от 140 евро.

На следующий день люди должны были уезжать, однако в дело вмешались представители посольства и правоохранительные органы.

Сообщается, что львовская фирма, с которой якобы работала фигурантка, – выделила 5,5 миллиона гривен. Заплатила фирма якобы из собственной кассы и оплатила тур потерпевших.

Руководители турагентства во Львовской области обратились с заявлением в полицию, также написали жалобы в полицию сами туристы.

В результате злоумышленница в совершенном призналась, из 127 тысяч евро женщина вернула только 20 тысяч евро, 15 тысяч долларов, 40 тысяч гривен. Однако она заверила, что остальные компенсирует туристическому агентству.

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