Так, правоохранители Тернопольщины разоблачили злоумышленницу.
Как сообщает Национальная полиция Украины, женщина разместила в интернете объявление о туре.
Одна путевка стоила 340 евро, в сумму входило 9 ночей на курорте, двухразовое питание, страховка и доезд комфортабельным автобусом.
Женщина заверила клиентов, среди них было более 100 детей, что Львовская туристическая фирма, сотрудницей которой она якобы – уже забронировала номера.
Туристы приехали в отель, но выяснилось, что бронь отель отменил. Кроме того, стало известно, что никакой оплаты за отдых туристы никто не внес.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Куда исчез Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку": "Не понимают, за что ненавидят"
Боец ВСУ раскрыл задачу от командования под Угледаром: "Крайне сложная"
Запорожское направление под угрозой: оккупанты заметно активизировались, где "тормозят" наступление ВСУ
Большое горе пришло в семью Ольги Сумской: "Сочувствую, держитесь"
Первую ночь в отеле обманутые туристы оплатили самостоятельно, номер стоил от 140 евро.
На следующий день люди должны были уезжать, однако в дело вмешались представители посольства и правоохранительные органы.
Сообщается, что львовская фирма, с которой якобы работала фигурантка, – выделила 5,5 миллиона гривен. Заплатила фирма якобы из собственной кассы и оплатила тур потерпевших.
Руководители турагентства во Львовской области обратились с заявлением в полицию, также написали жалобы в полицию сами туристы.
В результате злоумышленница в совершенном призналась, из 127 тысяч евро женщина вернула только 20 тысяч евро, 15 тысяч долларов, 40 тысяч гривен. Однако она заверила, что остальные компенсирует туристическому агентству.
Последние новости Украины:
Напомним, бойцы ВСУ попали в ловушку к мошеннику - у украинских солдат забрали 50 тысяч.
Как сообщала Politeka, пограничник скрылся из Херсона во избежание правосудия.
Также писала Politeka, киевлянин переоделся в женщину и унес из квартиры одессита $500 000.