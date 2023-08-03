Мобилизация в Украине была продлена, поэтому украинцам рассказали, какие специальности нужны в августе.
В августе во время мобилизации в Украине будут призывать и пригодных, и ограниченно пригодных по состоянию здоровья.
Об этом сообщил спикер областного Полтавского ТЦК Роман Истомин.
По его словам, потребности в разгар мобилизации в Украине есть во всех военных специальностях, а это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а в том числе десантники.
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В том случае, если человек служил - его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.
Там, по словам, спикера областного Полтавского ТЦК, в течение 3 – 4 недель проходит боевое слаживание. Всех, кто не служил, направят в учебные центры.
Мужчин, у которых нет военного опыта, и военных запаса, которые давно не проходили службу - отправляют на учения, которые они пройдут в разных учебных центрах.
Учение мужчин без опыта, продлится минимум один месяц, а если у них особая специальность - учения могут длиться дольше.
"Защищать Украину должны все, независимо от статуса, украинцы. Провести повторную медкомиссию всех с белыми билетами, которые в свое время хорошо продавали врачи и работники военкомата. Есть резерв хороший - люди, умело работавшие с оружием, имею в виду правоохранителей и военных прошлом и нынешних. И принять жесткий закон за коррупцию и уклонение от призыва. Иначе скоро некому будет защищать Украину. Слава нашим героям",
" А что из штабов уже все прошли через нулевку? Война ли это им возможность автомобили и квартиры покупать, потому что зарплата не меньше, чем на передовой?",
"есть военные, которые ходят с папочками и раздают повестки, и их не мало, пусть они идут, а не такие, которые пистолет верхногами держат, а потом через пару дней 200 домой приезжают", - пишут украинцы в комментариях.
Источник: 24 канал.
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