На Волыни полицейские сообщили, что спектр услуг, предлагаемых злоумышленниками, был разнообразен.
В Министерстве внутренних дел добавили, что злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой и т.д.
Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.
Сообщник афериста, который возглавил "схему" – чиновник одного из городских советов Волыни.
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Так стало известно, что в ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, жесткие диски с поддельными электронными документами и т.п., что является свидетельством противоправных действий.
Кроме того, была обнаружена немалая сумма денег, более 100 тысяч долларов и 40 тысяч евро.
В полиции добавили, что сейчас идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам и избрании им мер.
Ранее сообщалось, что в Киевской области, в Бориспольском районе, правоохранительные органы сообщили о подозрении главе одного из сельских советов, которому приписывают причастность к растрате более 800 тысяч гривен.
подозреваемый, 40-летний председатель сельского совета, злоупотребляя своим должностным положением, осуществил закупку электрогенераторных установок, не отвечающих характеристикам и условиям договора.
Таким образом, он бесполезно растратил средства из бюджета на сумму более 800 тысяч гривен.
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