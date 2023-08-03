На Волыни полицейские сообщили, что спектр услуг, предлагаемых злоумышленниками, был разнообразен.

В Министерстве внутренних дел добавили, что злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой и т.д.

Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.

На Волыни полицейские разоблачили преступную группу: скрин, деньги

Сообщник афериста, который возглавил "схему" – чиновник одного из городских советов Волыни.

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Так стало известно, что в ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, жесткие диски с поддельными электронными документами и т.п., что является свидетельством противоправных действий.

Кроме того, была обнаружена немалая сумма денег, более 100 тысяч долларов и 40 тысяч евро.

На Волыни полицейские разоблачили преступную группу

В полиции добавили, что сейчас идет досудебное расследование, решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам и избрании им мер.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, в Бориспольском районе, правоохранительные органы сообщили о подозрении главе одного из сельских советов, которому приписывают причастность к растрате более 800 тысяч гривен.

подозреваемый, 40-летний председатель сельского совета, злоупотребляя своим должностным положением, осуществил закупку электрогенераторных установок, не отвечающих характеристикам и условиям договора.

Таким образом, он бесполезно растратил средства из бюджета на сумму более 800 тысяч гривен.

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