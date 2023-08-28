Так, в столице будут судить мужчину, который обманул 11 пенсионеров и ограбил местную киевлянку.
Как сообщает полиция Киева, под видом работника газовой службы, аферист заходил в квартиры пожилых людей.
Мужчина забирал у пенсионеров деньги якобы за замену газовых счетчиков.
По такой циничной "схеме" злоумышленник присвоил более 30 000 гривен.
84-летнюю пенсионерку в последний момент передумала отдавать мужу деньги - тогда злоумышленник ограбил ее, выхватив 2 000 гривен, как женщина держала в руках.
Сообщается, что следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.
За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее стало известно, что на Волыни разоблачена преступная группа, которая изготовляла фиктивные документы и реализовывала их по всей Украине.
На Волыни полицейские сообщили, что спектр услуг, предлагаемых злоумышленниками, был разнообразен.
В Министерстве внутренних дел добавили, что злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой и т.д.
Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.
Сообщник афериста, возглавивший "схему" – должностное лицо одного из городских советов Волыни.
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