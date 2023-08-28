Так, в столице будут судить мужчину, который обманул 11 пенсионеров и ограбил местную киевлянку.

Как сообщает полиция Киева, под видом работника газовой службы, аферист заходил в квартиры пожилых людей.

Мужчина забирал у пенсионеров деньги якобы за замену газовых счетчиков.

По такой циничной "схеме" злоумышленник присвоил более 30 000 гривен.

84-летнюю пенсионерку в последний момент передумала отдавать мужу деньги - тогда злоумышленник ограбил ее, выхватив 2 000 гривен, как женщина держала в руках.

Сообщается, что следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.

За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что на Волыни разоблачена преступная группа, которая изготовляла фиктивные документы и реализовывала их по всей Украине.

На Волыни полицейские сообщили, что спектр услуг, предлагаемых злоумышленниками, был разнообразен.

В Министерстве внутренних дел добавили, что злоумышленники, в частности, изготовляли документы для выезда за границу для военнообязанных, водительские права, удостоверения на право управления сельхозтехникой и т.д.

Организатор преступного «бизнеса» 60-летний житель Волынской области, в "схему" он привлек еще 5 человек.

Сообщник афериста, возглавивший "схему" – должностное лицо одного из городских советов Волыни.

Последние новости Украины:

Блогерша, которая радовалась обстрелам Украины, получила по заслугам: в тот день не выжило 10 человек.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за готовившиеся к наступлению ВСУ.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.