На улице Волошская, 5 (Старый Подол) в Киеве загорелся памятник архитектуры, пишет Politeka.net.

«Достопримечательность. 1833 год. Пожарная ехала 20 минут. Еще 20 минут искала гидрант. Через 40 минут огонь охватил крышу», - сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По ее мнению, таким образом идет уничтожение исторического Подола.

«На доме с мухами строители прямо сказали, что сожгут здание. Но вот поджог на Подоле. Перед этим началась подготовка к сносу на Ярославской 13б. Короче, дали добро на уничтожение исторического Подола. Исторический район. Дома с деревянными крышами и перекрытиями. Гидранты не обозначены. Снова наступление на местное самоуправление?...», - задается вопросом депутат.

По словам активиста Дмитрия Перова, дом Дегтярева на Волошской, 5-б – это объект культурного наследия, имеющий статус вновь обнаруженной памятки. При этом здание пылает уже не в первый раз.

«Последний известный владелец – бабушка с неподконтрольной Украине территории, Сухотерина Валентина Павловна (??)… Это уже третий поджог. Ранее здание уже пылало в 2018 и 2020 годах. После чего Департамент охраны культурного наследия КГГА неоднократно выдавались предписания на приведение здания в надлежащее состояние. Чего исполнено конечно - не было…», - сообщил Перов, добавив, что теперь дом снова пылает.

Итак, говорит активист, согласно ст. 21 ЗУ «Об охране культурного наследия» есть все подставить для его обращения в государственную собственность.

«Жесть!»,

«Какое дикое варварство! Просто отчаяние от беспомощности что-то изменить…»,

«Скоро в Киеве не останется ничего, что имело бы историю»,

«Жесть, тупо нет слов, зла»,

"Это какой-то ужас" , - комментируют в соцсетях пожар.

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