«ПриватБанк» опинився в епіцентрі вибуху, пише Politeka.net.
На кадрах, опублікованих в Мережі, можна побачити, що у відділенні вибило шибки.
Також внаслідок вибуху понівечило металевий козирок над відділенням «ПриватБанк».
Місце огорожено червоною стрічкою.
Додамо, що постраждале відділення «ПриватБанк» знаходиться у житловому будинку.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
"Ось він, рідний": ЗСУ повертають Бахмут, унікальні кадри та подробиці
Встановлено особу, що знімала "приліт" у Кривому Розі: "за лічені хвилини..."
Трагедія зачепила Тіну Кароль та її та 14-річного сина: "Читаю і починаю ревіти…"
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Нагадаємо, минулої ночі ворог знов атакував Київ ударними БпЛА, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.
«Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені», - повідомляли в КМВА.
Були зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.
Також повідомлялось про пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. На щасті, обійшлося без жертв, поранених, пожеж і серйозних руйнувань.
Згодом з’ясувалися наслідки атаки на Київщині - спалахнула пожежа у приватному будинку.
Ніхто не постраждав – господиня будинку, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття.
Останні новини України:
"ПриватБанк" вляпався у скандал.
Також повідомлялось, що "ПриватБанк" зіткнувася з проблемою при купівлі долара.
Нагадаємо також, що "ПриватБанк" почав виплачувати грошову допомогу.