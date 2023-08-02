«ПриватБанк» опинився в епіцентрі вибуху, пише Politeka.net.

На кадрах, опублікованих в Мережі, можна побачити, що у відділенні вибило шибки.

Також внаслідок вибуху понівечило металевий козирок над відділенням «ПриватБанк».

Місце огорожено червоною стрічкою.

Додамо, що постраждале відділення «ПриватБанк» знаходиться у житловому будинку.

Нагадаємо, минулої ночі ворог знов атакував Київ ударними БпЛА, групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

«Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені», - повідомляли в КМВА.

Були зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Також повідомлялось про пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. На щасті, обійшлося без жертв, поранених, пожеж і серйозних руйнувань.

Згодом з’ясувалися наслідки атаки на Київщині - спалахнула пожежа у приватному будинку.

Ніхто не постраждав – господиня будинку, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття.

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Також повідомлялось, що "ПриватБанк" зіткнувася з проблемою при купівлі долара.

Нагадаємо також, що "ПриватБанк" почав виплачувати грошову допомогу.