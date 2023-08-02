Отделение «ПриватБанк» в Киеве пострадало в результате уничтожения вражеского дрона.

ПриватБанк оказался в эпицентре взрыва, пишет Politeka.net.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, что в отделении выбило стекла.

Также в результате взрыва изуродовал металлический козырек над отделением «ПриватБанк».

Место огорожено красной лентой.

Пострадавшее отделение «ПриватБанк» находится в жилом доме.

Напомним, минувшей ночью враг вновь атаковал Киев ударными БпЛА, группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям.

«Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены», – сообщали в КМВА.

Были зафиксированы падения обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Также сообщалось о повреждении нежилых помещений и дорожного покрытия. К счастью, обошлось без жертв, раненых, пожаров и серьезных разрушений.

Впоследствии выяснились последствия атаки в Киевской области - вспыхнул пожар в частном доме.

Никто не пострадал – хозяйка дома, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие.

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