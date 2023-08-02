ПриватБанк оказался в эпицентре взрыва, пишет Politeka.net.
На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, что в отделении выбило стекла.
Также в результате взрыва изуродовал металлический козырек над отделением «ПриватБанк».
Место огорожено красной лентой.
Пострадавшее отделение «ПриватБанк» находится в жилом доме.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
Трагедия произошла возле кафе в Днепре: жуткое фото с места ЧП
Нет другого решения: украинцам раскрыли тактику Залужного, что сейчас происходит с наступлением ВСУ
"Прямое попадание в операционную": появились кадры с места новой трагедии в Херсоне
Напомним, минувшей ночью враг вновь атаковал Киев ударными БпЛА, группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям.
«Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены», – сообщали в КМВА.
Были зафиксированы падения обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.
Также сообщалось о повреждении нежилых помещений и дорожного покрытия. К счастью, обошлось без жертв, раненых, пожаров и серьезных разрушений.
Впоследствии выяснились последствия атаки в Киевской области - вспыхнул пожар в частном доме.
Никто не пострадал – хозяйка дома, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие.
Последние новости Украины:
"ПриватБанк" вляпался в скандал.
Также сообщалось, что "ПриватБанк" столкнулся с проблемой при покупке доллара.
Напомним также, что ПриватБанк начал выплачивать денежную помощь.