Ситуация на границе Украины изменилась, в Госпогранслужбе рассказали важные подробности.

Так, выяснилось, что количество возвращающихся в Украину людей растет, пишет Politeka.net.

В прошлом месяце, в июле, был оформлен пропуск через границу со странами ЕС и Молдовой более 3,8 миллиона человек.

«Этот показатель больше примерно на 600 тысяч человек, чем в июне, а количество возвращающихся украинцев больше, чем выезжающих», - подчеркивают пограничники.

В ГПС отмечается, что рост пассажиропотока произошел после окончания учебного года в украинских школах. При этом в начале летнего сезона количество ехавших из страны украинцев преобладало.

"Но сейчас эта ситуация изменилась", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

По словам пограничников, среди въезжающих в Украину 85% украинских граждан.

«В основном это женщины, дети и пожилые люди, которые возвращаются домой», - объяснили пограничники.

Отметим, эмиграция огромного количества украинцев из-за полномасштабного российского вторжения стала экономическим и гуманитарным вызовом не только для Украины, но и для стран-партнеров, принявших миллионы вынужденно перемещенных лиц.

Возвращение домой миллионов граждан Украины потребует значительных усилий.

В ответ на запрос Гражданской сети ОПОРА МИД сообщил, что на 21 июня 2023 года за границей находились 8 млн 177 тыс. украинцев. В сравнении с данными на 1 февраля 2023 года.

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