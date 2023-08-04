Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, ввечері 3 серпня внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали три жінки.
Відомо, що це мешканки Київської області, які приїхали на відпочинок. Трагедія сталася у селі Кваси Рахівського району.
«На жаль, попри старання медиків, 54-річна постраждала померла у автомобілі «швидкої». Ще двох жінок, 1986 року народження, госпіталізовано до лікарні», - розповіли в поліції.
Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.
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Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, обвалився транспортний міст між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району.
Через це постраждало 5 людей, серед яких були діти.
Замість зруйнованого моста на місті НП встановили важкий механізований міст.
Переправа завдовжки 40 м і вантажопідйомністю до 60 тонн дозволяє тимчасовий проїзд через річку Тересва, - повідомляли в Закарпатській ОДА.
Згодом було розкрито причини моторошної НП.
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