В українській столиці на Подолі сталася пожежа, яка сколихнула громадскість.

На вулиці Волоська, 5 (Старий Поділ) в Києві спалахнула памʼятка архітектури, пише Politeka.net.

«Пам’ятка. 1833 рік. Пожежна їхала 20 хвилин. Ще 20 хвилин шукала гідрант. За 40 хвилин вогонь охопив дах», - повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

На її думку, таким чином йде знищення історичного Подолу.

«На будинку з мухами будівельники прямо сказали, що спалять будівлю. Але ось підпал на Подолі. Перед тим почалась підготовка до зносу на Ярославській 13б. Коротше, дали добро на знищення історичного Подолу. Історичний район. Будинки з дерев‘яними дахами і перекриттями. Гідранти не позначені. Знову наступ на місцеве самоврядування?...», - задається питанням депутатка.

За словами активіста Дмитра Перова, будинок Дєгтярьова на Волоській, 5-б – це об’єкт культурної спадщини, який має статус щойновиявленої памятки. При цьому будівля палає вже не вперше.

«Останній відомий власник - бабуся з непідконтрольної Україні території, Сухотеріна Валентина Павлівна (??)… Це вже третій підпал. Раніше будівля вже палала в 2018 та 2020 роках Після чого Департамент охорони культурної спадщини КМДА неодноразово видавалися приписи на приведення будівлі в належний стан. Чого виконано звісно - не було…», - повідомив Перов, додавши, що тепер будинок знова палає.

Тож, каже активіст, відповідно до ст. 21 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» є всі підставити для її првернення в державну власність.

«Жесть!», «Яке дике варварство! Просто розпач від безпорадності щось змінити…»,

«Скоро в Києві не лишиться нічого, що мало б історію», «Жесть, тупо немає слів, зла»,

«Це якийсь жах», - коментують у соцмережах пожежу.

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