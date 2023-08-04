Прямая трагедия произошла в Закарпатской области, в результате которой погиб человек.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, вечером 3 августа в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины.

Известно, что это приехавшие на отдых жительницы Киевской области. Трагедия произошла в селе Квасы Раховского района.

«К сожалению, несмотря на старания медиков, 54-летняя пострадавшая умерла в автомобиле скорой. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу», - рассказали в полиции.

После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.

Напомним, в Закарпатской области в понедельник, 24 июля, обрушился транспортный мост между поселком Тересва и с. Бедевля Тячевского района.

Из-за этого пострадали 5 человек, среди которых были дети.

Вместо разрушенного моста на месте ЧП установили тяжелый механизированный мост.

Переправа протяженностью 40 м и грузоподъемностью до 60 тонн позволяет временный проезд через реку Тересва, - сообщали в Закарпатской ОГА.

Впоследствии были раскрыты причины жуткого ЧП.

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