До складу штабу увійшли представники влади, ДСНС, Нацполіції, дорожні служби, медики та інші служби, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області.

Рятувальники повідомили, що вирішується питання щодо створення тимчасової переправи для легкових та вантажних транспортних засобів за допомогою наплавного або механізованого мосту.

«Рух автомобільного транспорту тимчасово забезпечено через населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля», - також йдеться у повідомленні.

Тим часом Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що мостивий перехід через річку знаходиться на автомобільній дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, його було збудовано у 1957 році і відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався.

За даними агенства, обвал стався під час руху вантажівки з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів.

Стерждується, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області планувала відремонтувати міст та навіть виготовила проєкт реконструкції споруди, однак втілити його у життя завадило повномасштабне вторгнення росії.

Також повідомляється, що стратегічні мости в Україні зараз перевіряє створена Урядом Комісія. Її перші висновки – 10% мостових споруд перебувають в непрацездатному стані, а середній вік більшості мостів в країні сягає 60 років.

«Невже міст зруйнувався за один день? Для того щоб почати реконструкцію мосту мали постраждати люди?»,

«Де була влада? Як можна було таке допустити? Хто відповість за людське здоров'я?»,

«Не забудьте про Мукачевський міст тут тоже аварійно небезпечний»,

«Мабуть, влада чекає подібної історії і з мостом перед Чопом по дорозі на Ужгород...Там така ж ситуація. Але в нас, нажаль, лише тоді починають реагувати, коли вже є сумні наслідки», «І ворогів не треба! Ганьба!», - коментують нещастя українці.

Нагадаємо, разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст. Наразі відомо про 5 потерпілих, одна людина у важкому стані.

Серед постраждалих троє неповнолітніх: 2006, 2008 та 2013 років народження, а також двоє жінок.

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