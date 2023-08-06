Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал русскую туристку, которая набрала 35 килограммов еды в турецком отеле.

Как известно, на днях в соцсетях пролетела новость о русской туристке, которая отдыхала в турецком отеле и притащила к себе в номер 35 килограммов разной еды со шведского стола отеля. Когда россиянку разоблачили, она оправдывалась тем, что это "перекус" в дорогу и гостинцы родственникам.

Юрий Великий не пропустил это событие и сделал забавную пародию на жадную россиянку. В подписи к публикации комик написал: "Все, наверное, уже видели новость, как российские туристы хотели вывезти 35 кг еды из турецкого отеля, объясняя это тем, что это все гостинцы и в поезде надо что-то покушать. Могу сказать одно: набрав столько пищи, они дали "пищу" для моего следующего ролика. Приятного всем просмотра".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"Пока мы тут живем наш холодильник – это наша частная жлобственность! Как круто!".

"Наградить мадам нужно, она совершила подвиг – спасала еду от НАТО".

"В России настолько все стабильно и душевно, что помимо бытовой техники, вывозят продукты и отельные принадлежности".

"Юрий, вы очень тонко почувствовали и передали особенности русской души! Браво!".

"Надо было сотрудникам отеля заставить их это все сожрать и на камеру снять. Было бы классное шоу".

"Очень было душевно, по-домашнему, очень не хочу уезжать из Турции, без еды".

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